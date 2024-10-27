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общество

Самолет, который летел из Новосибирска в Дубай, развернули обратно

Фото: Flightradar24

Из Новосибирска летел самолет в Дубай, однако он вернулся в Толмачево.

По данным сервиса Flightradar24, вчера, 26 октября 2024 года, из Новосибирска направился авиарейс в сторону Дубая, но почти на полпути самолет развернули обратно в аэропорт Толмачево.

Причину, по которой это произошло, пока не назвали. В свою очередь сотрудники новосибирского аэропорта сообщили, что самолет посадили по решению перевозчика.

Ранее Сиб.фм писал, что самолет рейса Баку — Новосибирск совершил экстренную посадку из-за больного пассажира

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Валерия Митрохина
Журналист

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