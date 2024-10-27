В Новосибирске задержали мужчину, который рисовал на чужой машине

Неизвестный пытался разрисовать чужую машину в Новосибирске – его задержали.

Жильцы жилого комплекса “Галактика”, который расположен в Дзержинском районе Новосибирска, сообщили, что заметили странного мужчину, который сидел рядом с автомобилем и пытался его разукрасить. На него обратили внимание, когда на машине сработала сигнализация. Об этом передали журналисту Сиб.фм.

“Что-то кто-то делает что сигналка орет. Хозяин обратите внимание если это не вы”, — написали очевидцы.

Позже стало известно, что мужчину через некоторое время увезла полиция.

Сиб.фм сделал запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области.

“Сообщение в полицию поступало. Гражданин был доставлен в полицию, опрошен. По данному факту проводиться проверка. Все обстоятельства устанавливаются”, — уточнило ведомство.

Напомним, что спасатели в Новосибирске вытащили двух человек из автомобиля, который чуть не загорелся