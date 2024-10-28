Подробности смертельного ДТП и пропавшая девушка с розовыми волосами: главные новости Новосибирска за 28 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 28 октября.

3 марта 2024 года произошло ДТП с участием автомобиля «Лада». 45-летний водитель Ян Миненко на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль Kia Sportage 39-летнего Александра Архипова. В момент аварии он находился рядом с машиной и менял колесо.

В посёлке Тогучинского района с 26 октября разыскивают 17-летнюю школьницу Диану Кошкину, которая ушла из дома. Знакомые девушки рассказали корреспонденту Сиб.фм, что мать Дианы якобы каждый день выпивает, не уделяя должным образом внимание дочери.

На улице Зорге в Новосибирске, где 28 октября троллейбус насмерть сбил беременную девушку, начали красить зебру и устанавливать освещение. Об этом новосибирцы сообщили в соцсетях. Сибирячка переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с 4-летним ребёнком.

В Новосибирской гимназии произошел инцидент — одноклассник со всей силы толкнул девочку на перемене, в результате чего ребенок при падении получила перелом пальцев со смещением. После этого девочке провели операцию и назначили амбулаторное лечение. Подробности — в материале.