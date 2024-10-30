Коммунальная авария и признание экс-депутата террористом: главные новости Новосибирска за 30 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 30 октября.

В результате отключения тепла из-за останова оборудования на ПНС-5 30 октября жители города массово столкнулись с прорывами труб в домах. Утром 30 октября затопило две квартиры в двухэтажном доме на ул. Кисловодской, 3. По словам жителей, был сильный хлопок, после чего произошел разрыв трубы отопления на чердаке, и вода потекла по потолку и стенам. В результате прорыва пострадало две квартиры.

Бывшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бoйко* внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выяснил Сиб.фм. Оппозиционный политик уже имеет статус иностранного агента, полученный Минюстом 31 марта 2023 года.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска, вчера, 29 октября, Hyundai Solaris двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска по трассе Р-254 “Иртыш” и в 21:10 иномарка выехала на встречную полосу, после чего со всей скорости влетела в грузовик Faw. В результате машину разорвало от удара, а ее 19-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в развлекательном центре. Следственный комитет России под руководством Александра Бастрыкина проводит расследование инцидента.

Сергей Бoйко* — признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом. Также признан Минюстом РФ иностранным агентом.