Лихорадка Ласса и смертельное ДТП: главные новости Новосибирской области за 31 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 31 октября.

В Новосибирске эпидемиолог Яков Новоселов оценил вероятность появления в РФ лихорадки Ласса. Он сообщил корреспонденту Сиб.фм, что подобные лихорадки известны очень давно. Врач отметил, что переносчиками лихорадки Ласса могут быть грызуны.

В микрорайоне Ложок в Искитимском районе Новосибирской области местные жители пожаловались на огромный поток фур, проезжающих через поселение с груженным щебнем. Об этом они рассказали корреспонденту Сиб.фм.

Вечером 31 октября в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Тойота» и грузовика «КамАЗ». В результате столкновения 70-летний водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью.





В Новосибирске комиссии разбираются с последствиями коммунальной аварии. Жительница мегаполиса рассказала, что к ней до сих пор не пришли сотрудники ЖЭУ.