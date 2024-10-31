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вчера 23:50
общество

Лихорадка Ласса и смертельное ДТП: главные новости Новосибирской области за 31 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 31 октября.

В Новосибирске эпидемиолог Яков Новоселов оценил вероятность появления в РФ лихорадки Ласса. Он сообщил корреспонденту Сиб.фм, что подобные лихорадки известны очень давно. Врач отметил, что переносчиками лихорадки Ласса могут быть грызуны.

Фото Лихорадка Ласса и смертельное ДТП: главные новости Новосибирской области за 31 октября 2

В микрорайоне Ложок в Искитимском районе Новосибирской области местные жители пожаловались на огромный поток фур, проезжающих через поселение с груженным щебнем. Об этом они рассказали корреспонденту Сиб.фм.

Фото Лихорадка Ласса и смертельное ДТП: главные новости Новосибирской области за 31 октября 3

Вечером 31 октября в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Тойота» и грузовика «КамАЗ». В результате столкновения 70-летний водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото Лихорадка Ласса и смертельное ДТП: главные новости Новосибирской области за 31 октября 4

В Новосибирске комиссии разбираются с последствиями коммунальной аварии. Жительница мегаполиса рассказала, что к ней до сих пор не пришли сотрудники ЖЭУ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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