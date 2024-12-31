Более 1,6 тысяч участников СВО прошли реабилитацию в новосибирском санатории

В Новосибирской области более 1,6 тысячи участников специальной военной операции прошли реабилитацию в санатории «Ельцовка». Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Известно, что реабилитационные программы в санатории направлены на медицинское и психологическое восстановление военнослужащих.

В ходе лечения применялись различные процедуры, включая магнитотерапию, электротерапию, лазеротерапию, галотерапию и иглорефлексотерапию, что способствовало восстановлению после огнестрельных, минно-взрывных и ожоговых ранений.

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