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общество

Более 1,6 тысяч участников СВО прошли реабилитацию в новосибирском санатории

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области более 1,6 тысячи участников специальной военной операции прошли реабилитацию в санатории «Ельцовка». Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Известно, что реабилитационные программы в санатории направлены на медицинское и психологическое восстановление военнослужащих.

В ходе лечения применялись различные процедуры, включая магнитотерапию, электротерапию, лазеротерапию, галотерапию и иглорефлексотерапию, что способствовало восстановлению после огнестрельных, минно-взрывных и ожоговых ранений.

Ранее Сиб.фм писал, что бойцы в зоне СВО ответили на обращение детей из Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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