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вчера 20:30
общество

Стало известно, почему жителям Новосибирска стоит отказаться от чая в пакетиках

Фото: Pexels.com

Чайные пакетики могут быть опасны для здоровья из-за содержания микропластика.

По словам врача-нутрициолога Ирины Писаревой, мельчайшие частицы микропластика, попадая в организм, могут способствовать развитию серьезных заболеваний. Об этом сообщает «Саратов 24».

Вода, нагретая до кипятка, вызывает выделение микропластика из пакетиков.

Специалисты рекомендуют отказаться от использования чайных пакетиков и предпочесть традиционный способ заваривания чая в специальном чайнике.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском семья поздравила жителей деревни с Новым годом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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