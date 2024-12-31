Стало известно, почему жителям Новосибирска стоит отказаться от чая в пакетиках

Чайные пакетики могут быть опасны для здоровья из-за содержания микропластика.

По словам врача-нутрициолога Ирины Писаревой, мельчайшие частицы микропластика, попадая в организм, могут способствовать развитию серьезных заболеваний. Об этом сообщает «Саратов 24».

Вода, нагретая до кипятка, вызывает выделение микропластика из пакетиков.

Специалисты рекомендуют отказаться от использования чайных пакетиков и предпочесть традиционный способ заваривания чая в специальном чайнике.

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