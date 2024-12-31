В Новосибирске начался капитальный ремонт моста через реку Тула

Сегодня, 31 декабря, начались работы по капитальному ремонту моста через реку Тула на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска.

Подрядчиком выступает ООО «ПСК МостВекторГрупп», с которым МКУ «Гормост» заключило контракт 28 декабря.

Решение о проведении ремонта принято после обследования, показавшего ухудшение состояния моста, сообщили в мэрии города. Сооружение, построенное в 1962 году, ранее не проходило капитального ремонта. Среди выявленных проблем: узкая проезжая часть, недостаточные ограждения и дефекты конструкций.

Проект ремонта, разработанный в 2024 году, получил положительное заключение государственной экспертизы. Завершение работ ожидается через два года.

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