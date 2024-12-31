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общество

В Новосибирской области избыточный вес имеет более 1,3 млн человек

Фото: pexels

Об избыточном весе местных жителей сообщили в регионе.

В 2023 году избыточный вес зарегистрирован у 62,7% жителей Новосибирской области старше 19 лет — это 1,36 млн человек. Данные предоставлены консалтинговым агентством FinExpertiza. По сравнению с 2018 годом доля снизилась на 0,4%. Об этом сообщил портал РБК-Новосибирск.

В Сибирском федеральном округе избыточным весом страдает 65% взрослых — 8,27 млн человек, что на 1,9% больше, чем пять лет назад.

Сейчас Новосибирская область занимает второе место в СФО, а замыкает тройку — Кузбасс.

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Валерия Митрохина
Журналист

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