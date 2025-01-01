Пожары в новогоднюю ночь и эвакуация «Сан Сити»: главные новости Новосибирской области за 1 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за среду, 1 января.

Днём 1 января в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан-Сити». Как сообщили в группе «АСТ-54», люди быстро выходили на улицу, оставляя свои вещи внутри.

По сводкам официального портала Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025-го на территории города Новосибирск успешно потушено 12 пожаров, а также устранены последствия трех дорожно-транспортных происшествий.

На остановке «Матрёшкин двор» салон кроссовера BMW X5 полностью выгорел. Автомобиль удалось спасти от полного уничтожения благодаря оперативной работе сотрудников МЧС.

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало график работы медицинских учреждений на новогодние и рождественские каникулы 2025 года.