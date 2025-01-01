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вчера 23:30
общество

Пожары в новогоднюю ночь и эвакуация «Сан Сити»: главные новости Новосибирской области за 1 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за среду, 1 января.

Днём 1 января в Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан-Сити». Как сообщили в группе «АСТ-54», люди быстро выходили на улицу, оставляя свои вещи внутри.

Фото Пожары в новогоднюю ночь и эвакуация «Сан Сити»: главные новости Новосибирской области за 1 января 2

По сводкам официального портала Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025-го на территории города Новосибирск успешно потушено 12 пожаров, а также устранены последствия трех дорожно-транспортных происшествий.

Фото Пожары в новогоднюю ночь и эвакуация «Сан Сити»: главные новости Новосибирской области за 1 января 3

На остановке «Матрёшкин двор» салон кроссовера BMW X5 полностью выгорел. Автомобиль удалось спасти от полного уничтожения благодаря оперативной работе сотрудников МЧС.

Фото Пожары в новогоднюю ночь и эвакуация «Сан Сити»: главные новости Новосибирской области за 1 января 4

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало график работы медицинских учреждений на новогодние и рождественские каникулы 2025 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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