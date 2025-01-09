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общество

Новосибирск занял 306-е место в мировом рейтинге городов с самой дорогой жизнью

Фото: Сиб.фм

В мировой рейтинг городов с самой дорогой жизнью попал Новосибирск.

По данным сервиса Numbeo, в мировой рейтинг городов с самой дорогой жизнью попал Новосибирск, заняв 306 место. Для этого была проанализирована стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта города.

Также известно, что столица России, Москва, заняла 250-е место, а Санкт-Петербург — 285-е место.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что опубликован рейтинг самых дорогих автомобилей люксового сегмента в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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