Пенсионная реформа началась с жёстких мер – с 1 января Голикова испортила жизнь россиян окончательно

С 1 января наступившего года россияне, которые планировали выйти на пенсию в 2025 и 2027 годах, не смогут воспользоваться правом на досрочный выход. Пенсионный возраст окончательно и бесповоротно повышен.

Очередной этап реформы пенсионной системы РФ стартовал, как было ранее спланировано, в январе 2025 года. Одним из её этапов, вызвавшем возмущение общественности, является неукоснительное повышение возрастного порога для выхода на заслуженный отдых.

Как ни бились активисты и депутаты, но инициативу госпожи Голиковой о постепенном повышении пенсионного возраста «откатить» назад невозможно.

Напомним, в текущий момент этот возрастной порог уже достиг для женщин 56,5 лет, а для мужчин — 61,5 лет. Согласно утверждённым планам реформы (стартовала в 2018 году), к 2028-му году пенсионный возраст в России окончательно установят на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Главные опасения россиян связаны с вопросом — смогут ли они дожить до пенсии. Также тревогу вызывают новые и более жесткие требования к трудовому стажу и пенсионным коэффициентам. Они также, как пенсионный возраст, ежегодно усиливаются, не оставляя россиянам надежды заработать адекватное пособие по старости.

Отметим, с нового 2025 года минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию увеличится до 15 лет, а для получения пенсии потребуется 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента.

На этом фоне аналитики пришли к неутешительному выводу – большая часть населения нашей страны неизбежно столкнется с необходимостью адаптироваться к новым условиям. А они, очевидно, требуют не только дополнительного трудового стажа, но и накоплений для обеспечения достойной жизни на пенсии.

Вот только как накопить средства на старость самостоятельно при нынешних темпах инфляции, не знает никто и госпоже Голиковой это незнакомо тоже.

Ранее «Сиб.фм» писал, чем грозит России новая пенсионная реформа.