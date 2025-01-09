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общество

В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники Октябрьского отдела полиции города Новосибирска разыскивают мужчину, подозреваемого в краже.

Как сообщает телеграм-канал МВД региона, в октябре 2024 года подозреваемый совершил несколько покупок в магазинах, используя чужую утерянную банковскую карту. Сумма причиненного ущерба составила более 1,8 тысячи рублей.

Все, кто располагает информацией о личности и местонахождении мужчины, изображенного на фото, могут сообщить данные по телефонам: 8 (383) 232-17-70, 8-952-905-52-11.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд прекратил дело против водителя, протаранившего семь автомобилей в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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