В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже

Сотрудники Октябрьского отдела полиции города Новосибирска разыскивают мужчину, подозреваемого в краже.

Как сообщает телеграм-канал МВД региона, в октябре 2024 года подозреваемый совершил несколько покупок в магазинах, используя чужую утерянную банковскую карту. Сумма причиненного ущерба составила более 1,8 тысячи рублей.

Все, кто располагает информацией о личности и местонахождении мужчины, изображенного на фото, могут сообщить данные по телефонам: 8 (383) 232-17-70, 8-952-905-52-11.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд прекратил дело против водителя, протаранившего семь автомобилей в Новосибирске.