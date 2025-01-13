Тройное ДТП и цены на жилье: главные новости Новосибирской области за 13 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 13 января.

Сегодня, 13 января, на перекрёстке улиц Писарева и Красного проспекта в Новосибирске произошло крупное ДТП. Столкнулись три автомобиля: Mercedes, Renault и Opel. От удара части машин разлетелись на десятки метров.

Цены на недвижимость в Новосибирске продолжают расти. К 2025 году вторичное жилье подорожало на 8%, а новостройки — на 15%. Как отметил аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев в разговоре с корреспондентом Сиб.фм, повышение цен связано, в первую очередь, с ростом себестоимости строительства, который обусловлен удорожанием строительных материалов и увеличением кредитных ставок.

В Новосибирске суд приговорил четырех местных жителей к длительным срокам лишения свободы за участие в диверсиях на объектах инфраструктуры. Молодые люди, получившие задание от украинских террористов через мессенджер, подожгли релейный шкаф на железной дороге, базовую станцию сотового оператора и неэксплуатируемый Су-24.

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности Гвардия пресечены 31 попытка хищения, 39 нарушений общественного порядка, два случая повреждения имущества и нарушение правил пожарной безопасности.