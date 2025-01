Голубое солнце 1831 года. Раскрыта тайна фантомного извержения

Учёные из Университета Сент-Эндрюс нашли ответ.

Исследователи уверены, что причиной стал «фантомный вулкан», чье извержение в 1831 году привело к глобальному падению температуры на 1°C. Это временное похолодание вызвало климатическую аномалию, которая ухудшила урожай и имела серьёзные социальные последствия, пишет Pravda. Ru.

Ранее учёные полагали, что причиной был мощный вулканический выброс, но точный вулкан оставался нераскрытым. Вулкан Бабуян Кларо на Филиппинах и остров Фердинанда у Сицилии были кандидатами на эту роль. Новое исследование указывает на вулкан на необитаемом острове Симушир в Курильской гряде России.

Как была разгадана тайна?

Статья, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, основывается на изучении ледяных кернов.

«Мы с высокой точностью проанализировали химический состав льда, что позволило установить время извержения — весну-лето 1831 года. Также мы нашли микроскопические частички вулканического пепла,» — поясняет ведущий автор исследования доктор Уилл Хатчисон.

Для подтверждения гипотезы учёные провели международное сотрудничество с российскими и японскими коллегами. Образцы пепла, найденные в районе Курил несколько десятилетий назад, полностью совпали по составу с пеплом из ледяных кернов.

Извержение 1831 года напомнило о значительном влиянии вулканической активности на климат, приводя к серьёзным экономическим и социальным последствиям.

