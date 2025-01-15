Глава Колыванского района Артюхов потребовал удалить публикации новосибирских СМИ о себе

Ряд новосибирских СМИ, включая Сиб.фм, НГС и «Прецедент», получили от главы Колыванского района Евгения Артюхова официальные требования удалить публикации, где он фигурирует. В своих обращениях чиновник указывает, что материалы якобы нарушают его права на конфиденциальность и личную жизнь.

Однако сами журналисты считают, что Артюхов, напротив, напомнил аудитории о своём конфликте с законом. В августе 2023 года прокуратура потребовала отставки главы района из-за двойной работы главы Колывани. В ходе проверки выяснилось, что Артюхов устроился на подработку преподавателем ради получения льготных коммунальных платежей и служебного жилья.

Теперь, пытаясь удалить статьи, Евгений Артюхов лишь привлёк ещё больше внимания к своей истории, считают представители прессы.

Напомним, что 14 сентября 2023 года Колыванский районный суд Новосибирской области рассмотрел иск прокуратуры о лишении полномочий главы Евгения Артюхова – он был удовлетворён лишь частично, но по факту ничего не решилось.