Сбой у провайдеров и случаи суицида: главные новости Новосибирской области за неделю

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области в начале недели.

В Новосибирске произошел масштабный сбой в работе интернет-провайдеров и операторов связи. Об этом Сиб.фм сообщил источник. Как сообщают пользователи, недоступными оказались сети «Сибсети», а также услуги ряда других провайдеров.

В Советском районе Новосибирска произошел очередной случай суицида. В воскресенье, 12 января, 36-летний мужчина был найден мертвым в своем доме на Универсальной улице в Плановом поселке.

Сегодня рано утром, 15 января 2025 года, в Новосибирске по адресу улица Богдана Хмельницкого водитель автомобиля "Ниссан Вингроад" двигался со стороны улицы Учительская в сторону улицы Новая Заря. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. В результате напротив дома 74 он сбил девушку 2008 года рождения, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу.

Ряд новосибирских СМИ, включая Сиб.фм, НГС и «Прецедент», получили от главы Колыванского района Евгения Артюхова официальные требования удалить публикации, где он фигурирует. В своих обращениях чиновник указывает, что материалы якобы нарушают его права на конфиденциальность и личную жизнь.