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общество

Товарооборот между Новосибирской областью и Вьетнамом вырос в два раза в 2024 году

Фото: Сиб.фм

О росте товарооборота между регионом и Вьетнамом сообщили в Новосибирске.

По данным информационного агентства ТАСС, в прошлом году товарооборот между Новосибирской областью и Вьетнамом увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом.

Так, на экспорт из Новосибирской области уходят древесина, топливно-энергетическая продукция, машиностроительная и химическая продукция, а также продовольственные товары.

В 2024 году было отправлено около 800 тыс. тонн пшеницы, из которых 4 тыс. тонн впервые направлены во Вьетнам. И также впервые экспортировалось подсолнечное масло.

Напомним, что в Новосибирске начали защищать сливочное масло от краж

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Валерия Митрохина
Журналист

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