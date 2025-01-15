Товарооборот между Новосибирской областью и Вьетнамом вырос в два раза в 2024 году

О росте товарооборота между регионом и Вьетнамом сообщили в Новосибирске.

По данным информационного агентства ТАСС, в прошлом году товарооборот между Новосибирской областью и Вьетнамом увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2023 годом.

Так, на экспорт из Новосибирской области уходят древесина, топливно-энергетическая продукция, машиностроительная и химическая продукция, а также продовольственные товары.

В 2024 году было отправлено около 800 тыс. тонн пшеницы, из которых 4 тыс. тонн впервые направлены во Вьетнам. И также впервые экспортировалось подсолнечное масло.

Напомним, что в Новосибирске начали защищать сливочное масло от краж