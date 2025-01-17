79.3% 5.6
79.3% 5.6
сегодня
17 января, 14:22
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 102.3 | eur 105.8
79.3% 5.6
сегодня
17 января, 14:22
пробки
4/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 102.3 | eur 105.8
сегодня 12:11
общество

Президент РФ Владимир Путин нaзначил нoвых судей в Новосибирской области в 2025 году

Фото: сгенерировано нейросетью

В Новосибирской области назначили новых судей.

По данным пресс-службы Судебного департамента Новосибирской области, в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 16 января 2025 года, в регионе были назначены новые председатели и заместители председателей судов, а также судьи в различные инстанции.

Согласно президентскому указу №23 председателем Кассационного военного суда стал Красько Александр Адамович; заместителем председателя Железнодорожного районного суда г. Новосибирска — Полуэктова Мария Борисовна; судьей Арбитражного суда Новосибирской области — Адаменко Александр Валерьевич; судьями районных судов — Садыкова Инна Фаритовна (Железнодорожный районный суд г. Новосибирска), Блинкевич Антон Эдуардович (Коченевский районный суд Новосибирской области), Барбалюк Мария Валерьевна (Новосибирский районный суд Новосибирской области) и Михеева Надежда Владимировна (Центральный районный суд г. Новосибирска).

Напомним, что в Новосибирске суд рассматривает дело депутата-майнера

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в