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общество

В Новосибирске средняя зарплата составила свыше 72 000 рублей

Фото: Pexels.com

Названа среднемесячная заработная плата в Новосибирской области в 2024 году.

По данным Росстата, в период с января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области составила 72 397 рублей.

Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда показатель был на уровне 61 118 рублей.

Реальная начисленная заработная плата, которая учитывает инфляцию, выросла на 8,9% по сравнению с январем-октябрем 2023 года, что также свидетельствует о положительных изменениях в уровне доходов населения области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за невыполнение контрактов оштрафовали подрядчика.

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Игорь Кириченко
Журналист

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