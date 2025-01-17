В Новосибирске средняя зарплата составила свыше 72 000 рублей

Названа среднемесячная заработная плата в Новосибирской области в 2024 году.

По данным Росстата, в период с января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области составила 72 397 рублей.

Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда показатель был на уровне 61 118 рублей.

Реальная начисленная заработная плата, которая учитывает инфляцию, выросла на 8,9% по сравнению с январем-октябрем 2023 года, что также свидетельствует о положительных изменениях в уровне доходов населения области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за невыполнение контрактов оштрафовали подрядчика.