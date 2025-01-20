Новосибирской области не хватает 6500 специалистов строительной отрасли

Более шести тысяч специалистов строительной отрасли не хватает в регионе.

В эксклюзивном интервью Сиб.фм министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов рассказал о трансформации подходов к строительству, проектах КРТ, импортозамещении, кадровом вопросе и перспективах на 2025 год.

Так, по его словам, сейчас региональный строительный комплекс насчитывает 42 813 человек, однако в данной отрасли не хватает 6500 специалистов.

“Кадровый потенциал реализуют студенты. В регионе работает несколько крупных вузов, ведущих подготовку и переподготовку по строительным специальностям, а также учебных заведений среднего и профессионального образования. Набирает популярность система целевого обучения, которая дает возможность организации получить обученных специалистов на несколько лет вперед”, — поделился Дмитрий Богомолов.

Напомним, что полное интервью можно посмотреть ЗДЕСЬ.