В Барабинске Новосибирской области из-за износа обрушилась крыша детского центра

Стали известны подробности обрушения крыши в Новосибирской области.

В Барабинске Новосибирской области частично обрушилась крыша здания Центра дополнительного образования детей на улице Деповской, 17. По данным районной администрации, причиной происшествия стал износ стропильной системы.

Здание, построенное в 1928 году, с сентября 2023 года официально не использовалось и находится в состоянии консервации до начала капитального ремонта. Сейчас проектная документация проходит государственную экспертизу.

В свою очередь, как сообщает Atas.info, ссылаясь на местных жителей, занятия в центре якобы продолжались, в том числе по выходным. Горожане также выразили обеспокоенность состоянием всех образовательных учреждений в Барабинске.

Напомним, что в Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе Р-256