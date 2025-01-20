В Новосибирской области построят свыше 2 млн квадратных метров жилья в 2025 году

Более двух миллионов квадратных метров жилья будет построено в текущем году.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов поделился планами на 2025 год, рассказав о том, что в эксплуатацию будет введено не менее 2,154 миллионов квадратных метров жилья.

В том числе, планируется построить 45 объектов социальной инфраструктуры и еще 20 домов для детей-сирот.

“В Новосибирской области идет активная работа по построению цифровой вертикали строительной отрасли. Это делается, чтобы создать условия для взаимодействия всех участников процесса в единой цифровой среде на протяжении всего жизненного цикла объекта капстроительства. Работа будет продолжена в 2025 году”, — дополнил министр.

Напомним, что полное эксклюзивное интервью с Дмитрием Богомоловым можно прочесть ЗДЕСЬ.