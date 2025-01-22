Девальвация рубля и сильный снегопад: главные новости Новосибирской области за 22 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 22 января.

Аналитик Юрий Суворов заявил, что в 2025 году резкой девальвации рубля не предвидится. Эксперт отметил, что в начале года возможное снижение спроса на иностранную валюту может укрепить позиции рубля на рынке. Подробнее в материале Сиб.фм.

Новосибирские спортивные клубы давно стали важной частью имиджа региона. «Сибирь» в хоккее, «Локомотив» в волейболе и футбольный клуб «Сибирь» представляют область на всероссийском уровне. Однако расходы на их содержание вызывают вопросы. Если хоккей и волейбол стабильно показывают результаты, хоть иногда и с колебаниями, то финансирование футбольного клуба «Сибирь» обрастает громкими скандалами.

В среду днём, 22 января, на Новосибирск обрушился сильный снегопад. Властями области уже закрыты некоторые дороги, а метеорологи прогнозируют бурный ветер и значительное понижение температуры. Из-за метели уже зарегистрированы несколько происшествий.

По предварительным сведениям, сегодня в 12:30 в Мошковском районе водитель пассажирского автобуса съехал в кювет. Автобус, в котором находились 17 пассажиров, следовал по маршруту Кемерово — Новосибирск. Никто из пассажиров не пострадал.