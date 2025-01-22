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общество

Девальвация рубля и сильный снегопад: главные новости Новосибирской области за 22 января

Фото: Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за среду, 22 января.

Аналитик Юрий Суворов заявил, что в 2025 году резкой девальвации рубля не предвидится. Эксперт отметил, что в начале года возможное снижение спроса на иностранную валюту может укрепить позиции рубля на рынке. Подробнее в материале Сиб.фм.

Фото Девальвация рубля и сильный снегопад: главные новости Новосибирской области за 22 января 2

Новосибирские спортивные клубы давно стали важной частью имиджа региона. «Сибирь» в хоккее, «Локомотив» в волейболе и футбольный клуб «Сибирь» представляют область на всероссийском уровне. Однако расходы на их содержание вызывают вопросы. Если хоккей и волейбол стабильно показывают результаты, хоть иногда и с колебаниями, то финансирование футбольного клуба «Сибирь» обрастает громкими скандалами.

Фото Девальвация рубля и сильный снегопад: главные новости Новосибирской области за 22 января 3

В среду днём, 22 января, на Новосибирск обрушился сильный снегопад. Властями области уже закрыты некоторые дороги, а метеорологи прогнозируют бурный ветер и значительное понижение температуры. Из-за метели уже зарегистрированы несколько происшествий.

Фото Девальвация рубля и сильный снегопад: главные новости Новосибирской области за 22 января 4

По предварительным сведениям, сегодня в 12:30 в Мошковском районе водитель пассажирского автобуса съехал в кювет. Автобус, в котором находились 17 пассажиров, следовал по маршруту Кемерово — Новосибирск. Никто из пассажиров не пострадал.

Фото Девальвация рубля и сильный снегопад: главные новости Новосибирской области за 22 января 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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