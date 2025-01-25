Почему новосибирские компании дискредитируют самозанятость – мнение эксперта

Всё чаще специальный налоговый режим самозанятости выбирают не сами сотрудники, а их работодатели. Разбираемся в нюансах вместе с коллегами из BFM-Новосибирск.

Начиная с 2017 года «самозанятость» помогает легализовать большое количество тех работающих россиян, кто занят в сфере услуг, но не платит налоги (репетиторы, автомеханики, гиды, сиделки, косметологи и т.д.).

С 2019 года для таких сотрудников введён специальный налоговый режим и на него переведены даже те россияне, кто трудится в найме. Выбор в сторону статуса самозанятого и спецрежима по налогам они выбирают под давлением руководства компаний.

«По статистике, вопросы к самозанятости начали возникать не только у государства, но и у самого общества. К сожалению, многие работодатели начали злоупотреблять этим форматом, подменяя трудовые отношения самозанятыми. Это привело к тому, что многие работники, изначально использовавшие самозанятость как возможность для временного заработка, столкнулись с полной незащищенностью», пояснил изданию BFM-Новосибирск основатель компании по аутсорсингу линейного персонала Preama Алексей Шаповалов.

Недовольство растёт как среди самих сотрудников, у которых статус самозанятого отнял оплачиваемые отпуска, больничные листы и формирование трудового стажа, но и представители власти.

«Одной из причин дисбаланса на рынке труда страны, сегодня является льготный налоговый режим в пользу самозанятых, которыми поспешили стать, к примеру, курьеры», сетует глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

По его наблюдениям, экономический эффект от работы самозанятых значительно ниже, чем эффект от работы тех, кто легально трудится на промышленных производствах, в сельхозпредприятиях.

На фоне явного использования системы самозанятости для обхода налоговых обязательств многими компаниями появились идеи выработать механизмы, которые позволят этой системе существовать в условиях легитимности.

Отметим, что Новосибирская область лидирует по числу самозанятых в Сибирском Федеральном округе и входит в ТОП-10 российских городов по этому показателю.

А мы ранее писали, что шесть тысяч мелких компаний Новосибирской области прекратили существование за один календарный год.