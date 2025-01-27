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общество

Новые дорожные камеры и арест бизнесмена: главные новости Новосибирской области за 27 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за понедельник, 27 января.

Популярность вирусного хита «Сигма бой», исполняемого российскими школьницами Betsy (Светланой Чертищевой) и Марией Янковской, продолжает расти, несмотря на критику в Европарламенте. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал ситуацию, подчеркнув важность песни как культурного явления.

Фото Новые дорожные камеры и арест бизнесмена: главные новости Новосибирской области за 27 января 2

По данным Центра организации дорожного движения, в 2025 году в Новосибирске установят шесть новых дорожных камер, которые будут контролировать и фиксировать ряд нарушений ПДД.

Фото Новые дорожные камеры и арест бизнесмена: главные новости Новосибирской области за 27 января 3

Жители улицы Малыгина под Новосибирском продолжают жить в страхе после трагического случая, произошедшего 23 января. Стая бродячих собак напала на женщину возле мусорного полигона «Левобережный». Пострадавшая скончалась от многочисленных рваных ран. Однако, несмотря на ужас происшествия, местные жители заявляют, что никакие меры по устранению угрозы до сих пор не предприняты.

Фото Новые дорожные камеры и арест бизнесмена: главные новости Новосибирской области за 27 января 4

По информации пресс-службы судов Новосибирской области, в Новосибирске арестован бизнесмен Эдуард Солдатенков, обвиняемый в мошенничестве и отмывании средств, связанных с восстановлением территорий в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

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Игорь Кириченко
Журналист

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