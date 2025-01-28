Пропавшая 15 лет назад девочка и новые правила призыва: главные новости Новосибирской области за 28 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 28 января.

В Новосибирской области продолжается судебный процесс по делу 15-летней Наташи Матюхиной, исчезнувшей в марте 2010 года в селе Яркуль Усть-Таркского района. Ответ на вопрос о том, что случилось с девочкой в тот день, до сих пор не найден. Родители Наташи – Галина и Владимир Матюхины – рассказали о своих переживаниях в документальном фильме Елены Погребижской.

Правительство одобрило усиление порядка призыва в ВС РФ и поддержало предложенный законопроект, позволяющий в течение одного года призывать на срочную службу граждан, которые получили повестки, но не были отправлены в армию. Юрист по военным делам Алексей Никифоров сообщил, как на практике будет работать нововведение.

За покидание воинской части или зоны СВО, а также неявку на службу без разрешения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, так как это квалифицируется как дезертирство. Подробности в материале Сиб.фм.

Бердский районный суд Новосибирской области вынес приговор Ивану Баркову по делу о попытке взлома сайта федерального правительства. По информации пресс-службы управления Судебного департамента, инцидент произошел 13 апреля 2023 года, когда Барков попытался провести компьютерную атаку на сайт government.ru.