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общество

Новосибирская область стала второй в России по количеству медиков-мигрантов

Фото: Сиб.фм

По количеству медиков-мигрантов НСО стала второй в Российской Федерации.

Новосибирская область занимает второе место в России по числу медиков-мигрантов, с более чем 400 иностранными специалистами. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

Уточняется, что сейчас по стране работают 4 618 таких врачей в 68 субъектах, большинство из которых прибыли из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Уровень подготовки мигрантов различается, например, есть как высококвалифицированные специалисты, так и те, кто нуждается в дополнительном обучении. Также существуют и проблемы с языковым барьером, что иногда влияет на взаимодействие с пациентами.

Напомним, что в Новосибирске открылся первый государственный центр ЭКО

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Валерия Митрохина
Журналист

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