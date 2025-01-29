В Новосибирске заметили Porsche Panamera Turbo 2025 года с «блатными» номерами

На улице в Новосибирске был замечен Porsche Panamera Turbo 2025 года выпуска.

Стоимость данного автомобиля на данный момент начинается от 18 миллионов рублей (почти 184 тысячи долларов). Экземпляр оснащён номерами с тремя восьмёрками.

Фотографии автомобиля были опубликованы в telegram-канале «sportplus54».

В комментариях один из пользователей выразил интерес к автомобилю, уточнив, где его можно найти, чтобы сфотографироваться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что разбитый Lexus выставили на аукцион в Новосибирской области.