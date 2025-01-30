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общество

Столкновение с астероидом и животные на Малыгина: главные новости Новосибирской области за 30 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, pixabay.com

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 30 января.

Астероид 2024 YR4, который был найден учеными в конце прошлого года, может ударить по Земле в 2032 году. Астроном Альберт Баронов отметил, что диаметр астероида превышает 70 метров, что делает его в три-четыре раза больше метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. Подробности в материале Сиб.фм.

Фото Столкновение с астероидом и животные на Малыгина: главные новости Новосибирской области за 30 января 2

Архитектор, урбанист, преподаватель Никита Васильченко об организации городского пространства и особенностях освоения территории города – в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Фото Столкновение с астероидом и животные на Малыгина: главные новости Новосибирской области за 30 января 3

По предложению прокуратуры Новосибирской области депутаты Заксобрания поддержали и приняли законопроект в первом чтении об оценке агрессивности безнадзорных животных. Об этом в интервью Сиб.фм заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

В интервью Сиб.фм климатолог Алексей непомнящих заявил, что постепенно в Новосибирской области будут смещаться аномальные морозы в другие регионы – уходить в сторону Бурятии и Хабаровска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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