Столкновение с астероидом и животные на Малыгина: главные новости Новосибирской области за 30 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за четверг, 30 января.

Астероид 2024 YR4, который был найден учеными в конце прошлого года, может ударить по Земле в 2032 году. Астроном Альберт Баронов отметил, что диаметр астероида превышает 70 метров, что делает его в три-четыре раза больше метеорита, упавшего в Челябинске в 2013 году. Подробности в материале Сиб.фм.

Архитектор, урбанист, преподаватель Никита Васильченко об организации городского пространства и особенностях освоения территории города – в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

По предложению прокуратуры Новосибирской области депутаты Заксобрания поддержали и приняли законопроект в первом чтении об оценке агрессивности безнадзорных животных. Об этом в интервью Сиб.фм заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

В интервью Сиб.фм климатолог Алексей непомнящих заявил, что постепенно в Новосибирской области будут смещаться аномальные морозы в другие регионы – уходить в сторону Бурятии и Хабаровска.