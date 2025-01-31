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общество

Распиленный самолет и приговор мигранту: главные новости Новосибирской области за 31 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 31 января.

Самолёт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в поле в Убинском районе в 2023 году, начали утилизировать. Сиб.фм публикует эксклюзивные кадры с квадрокоптера, на которых запечатлен разбор лайнера.

Фото Распиленный самолет и приговор мигранту: главные новости Новосибирской области за 31 января 2

1 февраля на льду «Сибирь-Арены» состоится Кубок Вызова МХЛ, в котором примут участие молодые хоккеисты. Редакция Сиб.фм собрала фоторепортаж с тренировки хоккеистов.

Фото Распиленный самолет и приговор мигранту: главные новости Новосибирской области за 31 января 3

Внук легендарного советского голкипера Льва Яшина и основатель школы вратарей Василий Фролов во второй раз привез в Новосибирск приз «Лучшему вратарю столетия». Он стал гостем редакции Сиб.фм и рассказал главным редакторам и юнкорам о том, как воспитывает новых чемпионов, ответственности, которую испытывает перед величайшим дедом, и о ситуации с футболом в России.

Фото Распиленный самолет и приговор мигранту: главные новости Новосибирской области за 31 января 4

Трагический инцидент случился в ночь на 19 сентября 2024 года. Члены семьи распивали алкоголь в квартире 34-летнего нападавшего, расположенной в доме номер 54 по улице Забалуева. На каком-то этапе возникла ссора между ним и 44-летним мужем сестры его жены. Подробности в материале Сиб.фм.

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Игорь Кириченко
Журналист

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