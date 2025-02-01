В Новосибирской области уголовному преследованию подверглись свыше 10 чиновников

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман в интервью Сиб.фм рассказал, что в отношении более 10 чиновников региона ведётся уголовное преследование. В их числе — коррупционные преступления, злоупотребления должностными полномочиями и крупные хищения.

Одним из главных расследований стало дело министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями: по данным следствия, он необоснованно отказался от требования выплаты 220 млн рублей по банковской гарантии, что лишило бюджет этих средств.

На контроле также дело Константина Васильева, экс-начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска. Он подозревается в незаконном перечислении 48 млн рублей из бюджета в пользу муниципального предприятия.

Кроме того, под надзором прокуратуры расследование о передаче сотрудниками Минпромторга конфиденциальной информации о госзакупках коммерческим структурам.

Особое внимание уделено преступлениям в строительной сфере:

• дело главы ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача;

• хищение 7 млн рублей у дольщиков в Новосибирске руководителями ООО «Строй-Плюс»;

• дело директора ООО «МЕГАДОМ», не исполнившего обязательства по строительству более 100 домов (ущерб 400 млн рублей);

• крупное мошенничество с долевым строительством на 923 млн рублей — фиктивные договоры заключены с 210 дольщиками.

«Все громкие преступления находятся на моем личном контроле. Важно не только наказать виновных, но и возместить ущерб государству», — подчеркнул Александр Бучман.

По словам прокурора, в судах идут резонансные процессы, в том числе:

• суд над гендиректором ООО «Экология Новосибирск» Ларисой Анисимовой, обвиняемой в хищении через неисполнение договоров;

• рассмотрение дела Владимира Жахалова, организовавшего незаконное производство рыбных консервов на 94 млн рублей.

Ранее прокурор сообщал Сиб.фм, что в Новосибирской области за год выявлено 433 коррупционера.