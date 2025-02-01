В Новосибирской области за год выявлено 433 коррупционера

В регионе на 45,3% увеличилось количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности.

Как заявил прокурор Новосибирской области Александр Бучман в эксклюзивном интервью Сиб.фм, по итогам работы за 2024 год на 45,3% увеличилось число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Выявлено 433 факта дачи и получения взятки. В 2023 году их было 298.

«За совершение преступлений коррупционной направленности ведется уголовное преследование четырех лиц из числа руководителей сельсоветов в Новосибирском районе, трех граждан из числа начальников департаментов мэрии Новосибирска, а также депутата горсовета, главы Венгеровского района, замглавы Кировского района и замглавы п. Краснообск, а также руководителей некоторых государственных и муниципальных учреждений и предприятий», – прокомментировал Сиб.фм Александр Бучман.

Прокурор Новосибирской области уточнил, что в 2024 году по 88 уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности осуждено 103 лица, из которых 10 – сотрудники ФСИН; 7 – МВД; 5 – ГИБДД, а также депутат представительного органа муниципального образования, судья, арбитражный управляющий. Кроме того, на скамье подсудимых оказались 13 руководителей муниципальных и государственных учреждений, 24 бизнесмена и 25 иных лиц.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокурор Новосибирской области Бучман перечислил громкие уголовные дела на контроле.