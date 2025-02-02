Смерть в кабине электровоза, поиски пожилого мужчины и Кубок Вызова МХЛ 2025: итоги недели в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги минувшей недели, сообщив о важных событиях, произошедших в Новосибирске.

Смерть на рабочем месте

Под Новосибирском расследуется дело о смерти на рабочем месте электромеханика по средствам автоматики и электроприборам технологического оборудования производственного участка «Барабинск» Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава, филиала ОАО «РЖД».

Известно, что его тело было найдено на полу в кабине электровоза.

Долгие поиски пропавшего

В рабочем поселке Колывань Новосибирской области с 26 января 2025 года разыскивают пропавшего Андрея Копытина, который ушел из дома по Революционному проспекту, 53.

Волонтеры “ЛизаАлерт” и родственники обращаются с просьбами к жителям Колыванского района и владельцам автомобилей пересмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы помочь в поисках мужчины.

Внук голкипера Льва Яшина привез в Новосибирск приз «Лучшему вратарю столетия»

Внук легендарного советского голкипера Льва Яшина и основатель школы вратарей Василий Фролов во второй раз привез в Новосибирск приз «Лучшему вратарю столетия».

Во время интервью Сиб.фм он поделился тем, как воспитывает новых чемпионов и рассказал о ситуации с футболом в России.

В Новосибирске началась Фонбет Неделя Звёзд Хоккея 2025

В Новосибирске Кубок Вызова МХЛ 2025, который прошел 1 февраля, превзошел все ранее достигнутые рекорды посещаемости — на долгожданное спортивное мероприятие прибыло 10 378 зрителей.

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в Уфе и достиг 7 950 человек.