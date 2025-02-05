Новосибирцам рассказали, ожидать ли магнитные бури 5 февраля

В Новосибирске сообщили о возможности возникновения магнитных бурь в начале месяца.

5 февраля 2025 года в Новосибирске ожидаются магнитные бури, связанные с недавним всплеском активности на Солнце. Так, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в период с 3 по 4 февраля произошло 40 солнечных вспышек, среди которых 13 событий достигли уровня M.

Таким образом, прогноз на 5 февраля остается оптимистичным — магнитное поле Земли находится в «зеленой» зоне, так как индекс магнитной активности колеблется между 2 и 3 Кр.

Напомним, что в Новосибирске названа дата рекордно аномального мороза до -51 градуса