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общество

Потребность в онкологах в Новосибирской области закрыли на 93%

Фото: Сиб.фм

На 93% закрыли потребность в онкологах в регионе.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в регионе дефицит онкологов сократился благодаря целевому набору в Новосибирском государственном медицинском университете. Так, за пять лет удалось уменьшить нехватку врачей в четыре раза.

“Сейчас врачи-онкологи в Новосибирской области не относятся к дефицитной специальности. Укомплектованность этими специалистами составляет 93,1%”, — отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Напомним, что в Новосибирской области выявилил более 15 тысяч случаев раковой опухоли

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Валерия Митрохина
Журналист

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