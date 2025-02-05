Потребность в онкологах в Новосибирской области закрыли на 93%

На 93% закрыли потребность в онкологах в регионе.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в регионе дефицит онкологов сократился благодаря целевому набору в Новосибирском государственном медицинском университете. Так, за пять лет удалось уменьшить нехватку врачей в четыре раза.

“Сейчас врачи-онкологи в Новосибирской области не относятся к дефицитной специальности. Укомплектованность этими специалистами составляет 93,1%”, — отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Напомним, что в Новосибирской области выявилил более 15 тысяч случаев раковой опухоли