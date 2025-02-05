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общество

Программу обучения ветеранов СВО бизнесу могут запустить в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе могут запуститься программу обучения ветеранов СВО бизнесу.

В Новосибирской области планируют запустить программу обучения бизнесу для ветеранов специальной военной операции. Так, и.о. бизнес-омбудсмена Андрей Панферов отметил, что подобная поддержка будет очень востребована.

Уточняется, что на первом этапе важно оценить готовность участников СВО и их уровень образования. Планируют создать курсы, программу повышения квалификации или поддержку предпринимателей от государства с чётким алгоритмом действий.

Ранее Сиб.фм писал, что в Минобороны РФ могут скорректировать список болезней для медкомиссий

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Валерия Митрохина
Журналист

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