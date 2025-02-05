В Новосибирске опубликован рейтинг лидеров рынка недвижимости

Итоги на рынке недвижимости подвели в Новосибирске.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев сообщил для Сиб.фм итоги 2024 года на рынке недвижимости, выделив десятку лидеров застройщиков по вводу жилья за прошлый год.

Так, компания «Расцветай» возглавила рейтинг застройщиков, введя в эксплуатацию 136 647 кв. м жилья. На втором месте расположилась «Брусника» с показателем 121 668 кв. м, третье место заняла компания «ДИСКУС», сдавшая 91 470 кв. м. Четвертое место досталось «ВИРА» — 79 988 кв. м, пятое — КПД «Газстрой» — 78 788 кв. м, шестое место забрал «Энергомонтаж» — 70 400 кв. м, седьмое место — ПСФ — 62 508 кв. м, восьмое — ГК «Союз» — 54 180 кв. м, девятое – «Жилищная инициатива» — 45 482 кв. м.

И замыкает десятку лучших ГК «МЕТА», введя 39 988 кв. м жилья.

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