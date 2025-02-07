Жители-миллионеры и арестованный мигрант: главные новости Новосибирской области за 7 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 7 февраля.

Гражданин иностранного государства будет отвечать перед судом за нападение в Железнодорожном районе, совершенное 24 сентября 2024 года из-за ревности. Когда мужчина находился на работе в Алтайском крае, он приобрел нож и на автобусе приехал в Новосибирск, где ожидал сожительницу у столовой, куда она направлялась на смену.

К февралю 2025 года 923 налогоплательщика в Новосибирской области официально задекларировали доход более 1 миллиона рублей. Об этом Сиб.фм сообщили в управлении федеральной налоговой службы по региону.

В гостях у Сиб.ФМ Group побывал координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы Никита Столповский. Он рассказал о задачах и вызовах, которые стоят перед партией.

Окруженные небоскребами, эти невозмутимые свидетели истории продолжают стоять на своем месте, привлекая взгляды прохожих. Их скромный облик, контрастирующий со стеклом и бетоном современного мегаполиса, кажется настоящим оазисом среди городской суеты. Вместе с экскурсоводом, автором видеоблога Тор NSK Александром Матвеевым Сиб.фм совершит прогулку по памятникам дореволюционной архитектуры и расскажет о Новосибирске одноэтажном, сохранившем в себе историю наших предков.