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общество

Возбуждено уголовное дело после избиения комментатора Скворцова в Новосибирске

Фото: Telegram-канал Романа Скворцова

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту избиения комментатора.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения спортивного комментатора Романа Скворцова в одном из баров Новосибирска. В результате конфликта с посетителями он получил черепно-мозговую травму.

Правоохранительные органы изучили видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара. Скворцов был госпитализирован в областную больницу. По информации его супруги, его состояние остаётся тяжёлым, но угрозы жизни нет.

Роман Скворцов освещает хоккей и баскетбол. В декабре 2024 года он стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор» по версии Российской ассоциации спортивных комментаторов.

Ранее состояние Скворцова прокомментировал его коллега Дмитрий Губерниев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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