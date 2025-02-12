Опубликован новый рейтинг худших детских больниц Новосибирска

Сиб.фм публикует рейтинг худших детских больниц мегаполиса.

В Новосибирске опубликовали список медицинских учреждений с наихудшими оценками по отзывам пользователей сервиса 2ГИС.

На первом месте Детская больница №1 — 1,4 звезды. Пациенты жалуются на отношение персонала, а также отмечают наличие тараканов.

«Ужасное, хамское поведение персонала. Тараканы бегают, еда ужас, лечение на нижнем уровне», — пишет недовольный пользователь.

На втором месте травмпункт Ленинского и Кировского районов — 2,3 звезды. Основная проблема — большие очереди.

«Очередь на несколько часов! Из-за того что даже в будни один врач. Кабинетов полно, но маринуют людей. Ради чего это затеяно», — пишет один из пользователей.

Тройку замыкает 1-е поликлиническое отделение — 2,8 звезды. Пользователи недовольны грубым отношением сотрудников и невозможностью дозвониться в регистратуру.

«Невозможно дозвониться и записать ребенка на прием! Говорит либо робот, либо бесконечная музыка играет в телефонной трубке», — говорится в одном из отзывов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликован новый список запрещённых звёзд из-за критики СВО.