Глава Тюмени представил проекты на премию «Служение»

Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил важность обсуждения работы органов местного самоуправления и представил проекты, участвующие во второй всероссийской муниципальной премии «Служение».

По его словам, совместная работа муниципальных и федеральных властей способствует повышению эффективности муниципальных практик и проектных инициатив. Вопросы местного самоуправления обсуждаются на форумах Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), а предложения муниципалитетов систематизируются и учитываются при принятии управленческих решений. Об этом пишет runews24.ru.

Максим Афанасьев подчеркнул значимость внутреннего и внешнего контроля для городов. Он отметил, что в Тюмени действует практика получения обратной связи от жителей через сайт «Тюмень — наш дом». Также на платформе «Я решаю!» ежегодно проводится более 200 опросов, а из социальных сетей поступает около 9 тысяч обращений. Эти механизмы позволяют принимать обоснованные решения в сфере благоустройства и спорта, и были выдвинуты на премию «Служение».

Кроме того, глава города подчеркнул важность систематического подхода в вопросах муниципального жилищного, земельного, лесного контроля, а также в сферах дорожного хозяйства, строительства и модернизации объектов благоустройства.