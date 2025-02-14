Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о масштабах Сибирской строительной недели

С 11 по 14 февраля 2025 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла Международная выставка «Сибирская строительная неделя» и форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Мероприятие собрало более 20 тысяч участников, включая свыше 400 компаний из России, Китая, Индии, Ирана и стран Средней Азии.

Среди участников форума был губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он прокомментировал Сиб.фм значимость Сибирской строительной недели для Новосибирска.



Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что «Сибирская строительная неделя» с каждым годом набирает всё большие обороты, подтверждая свой статус значимой и авторитетной площадки для экспертов строительной отрасли. Он добавил, что в этом году форум собрал более 20 тысяч участников, которые стремятся быть в центре происходящих изменений в строительном комплексе страны, внести свой вклад в поддержание хороших темпов его развития и ускорение темпов совершенствования. Губернатор также подчеркнул, что опыт предыдущих лет показал, что многие инновации и решения, обсуждавшиеся на «Сибирской строительной неделе», успешно реализуются и приносят положительные результаты.

«В этом году участникам форума вновь удалось обсудить самые актуальные вопросы, общие для всех регионов России, представить свои наработки коллегам и получить их экспертную оценку, представители самых разных субъектов страны смогли поделиться своим опытом решения проблем. Убежден — только так, общими усилиями, с учетом опыта и анонсированных федеральных решений, нам удастся сохранить набранные темпы развития строительной отрасли нашей страны», — прокомментировал губернатор.

Напомним, в павильонах МВК «Новосибирск Экспоцентр» были представлены передовые материалы, оборудование, инструменты и инженерные системы, охватывающие все этапы строительства — от проектирования до отделки. Среди участников выставки – лидеры строительного рынка, включая федерального девелопера «Брусника», Группу «Эталон» и компанию «Русский Свет», которая в рамках блока «Город Света» объединила 40 ведущих поставщиков электротехнической продукции.

По ссылкам можно ознакомиться, как прошёл первый и второй день форума.