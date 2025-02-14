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общество

Выплаты алиментов и ДТП на Чуйском тракте: главные новости Новосибирской области за 14 февраля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 14 февраля.

Как осуществляется выплата алиментов гражданами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации? На вопрос отвечает юрист Валерий Громов.

Фото Выплаты алиментов и ДТП на Чуйском тракте: главные новости Новосибирской области за 14 февраля 2

По данным группы ACT-54 социальной сети ВКонтатке, вчера, 13 февраля 2025 года, на Чуйском тракте в районе города Болотное Новосибирской области произошла авария.

Фото Выплаты алиментов и ДТП на Чуйском тракте: главные новости Новосибирской области за 14 февраля 3

Следователем Железнодорожного межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего местного жителя. По версии следствия, 28 ноября 2024 года в квартире пенсионерки он пытался ее задушить, а затем нанес несколько ударов руками и ножом, от которых женщина скончалась. В том числе обвиняемый жестоко убил и четырех кошек пожилой женщины.

Фото Выплаты алиментов и ДТП на Чуйском тракте: главные новости Новосибирской области за 14 февраля 4

С 11 по 14 февраля 2025 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла Международная выставка «Сибирская строительная неделя» и форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Мероприятие собрало более 20 тысяч участников, включая свыше 400 компаний из России, Китая, Индии, Ирана и стран Средней Азии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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