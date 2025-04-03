«На месте бы убил водителя». В Бердске дедушка погибшего в ДТП 8-летнего мальчика отреагировал на трагедию

Дедушка погибшего под колёсами Land Cruiser пришёл в суд на оглашение меры пресечения обвиняемому.

«Позвонил сын и сообщил о происшествии. Я тогда был в магазине. Через пять минут приехал на место происшествия. Водителя не видел, его тогда полиция уже увезла. Был бы самосуд, на месте бы убил его. Если совесть есть, пусть ночами спит и вздрагивает. Хотя откуда у него совесть, когда Бог раздавал её, его дома не было», – эмоционально отреагировал дедушка погибшего мальчика Виктор Писарев, передаёт его слова корреспондент Сиб.фм.

Напомним, трагедия произошла 1 апреля в Бердске по ул. Рогачёва. 72-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Неравнодушные жители Бердска собрали средства для семьи на похороны мальчика. Прощание с погибшим состоится 3 апреля в 14:00.