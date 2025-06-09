82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 13:23
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 13:23
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
сегодня 10:55
общество

Что известно про мэра Красноярска, задержанного за взятку

Фото: Администрация Красноярка

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по делу о взятке — что о нём известно.

Сегодня утром, 9 июня, стало известно о задержании мэра Красноярска Владислава Логинова — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас в администрации города проходят обыски.

По предварительной информации, Логинов проходит допрос в 2-м управлении СКР по особо важным делам. Официальный процессуальный статус градоначальника пока не раскрывается.

Что о нём известно

Владислав Анатольевич Логинов родился 30 июля 1967 года в городе Ачинске Красноярского края. С 1984 года проходил службу в Вооружённых силах СССР и России. Окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище, затем Калининградскую высшую школу управления по специальности «производственный менеджмент». Позднее получил ещё два высших образования в Сибирском федеральном университете — по направлениям «экономика» и «строительство дорог и инфраструктуры».

После увольнения из армии Логинов работал в сфере транспорта и снабжения: в Красноярском дорожно-строительном управлении, КрайДЭО и на асфальтобетонном заводе.

В 2012 году занимал должности директора по снабжению и коммерческого директора ОАО «Асфальтобетонный завод». Одновременно с этим являлся заместителем руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска по благоустройству. В 2016 году возглавил администрации Свердловского и Советского районов Красноярска, а в 2017-м стал первым заместителем мэра.

В сентябре 2022 года Логинов был избран мэром Красноярска. Его кандидатура была утверждена Горсоветом. На посту мэра он курировал развитие городской инфраструктуры, в том числе благоустройство, дорожное строительство и подготовку к крупным мероприятиям.

Логинов также награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, воспитывает троих детей.

Напомним, что комментариев от городской администрации по факту задержания мэра Красноярска пока нет

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.