Что известно про мэра Красноярска, задержанного за взятку

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по делу о взятке — что о нём известно.

Сегодня утром, 9 июня, стало известно о задержании мэра Красноярска Владислава Логинова — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас в администрации города проходят обыски.

По предварительной информации, Логинов проходит допрос в 2-м управлении СКР по особо важным делам. Официальный процессуальный статус градоначальника пока не раскрывается.

Что о нём известно

Владислав Анатольевич Логинов родился 30 июля 1967 года в городе Ачинске Красноярского края. С 1984 года проходил службу в Вооружённых силах СССР и России. Окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище, затем Калининградскую высшую школу управления по специальности «производственный менеджмент». Позднее получил ещё два высших образования в Сибирском федеральном университете — по направлениям «экономика» и «строительство дорог и инфраструктуры».

После увольнения из армии Логинов работал в сфере транспорта и снабжения: в Красноярском дорожно-строительном управлении, КрайДЭО и на асфальтобетонном заводе.

В 2012 году занимал должности директора по снабжению и коммерческого директора ОАО «Асфальтобетонный завод». Одновременно с этим являлся заместителем руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска по благоустройству. В 2016 году возглавил администрации Свердловского и Советского районов Красноярска, а в 2017-м стал первым заместителем мэра.

В сентябре 2022 года Логинов был избран мэром Красноярска. Его кандидатура была утверждена Горсоветом. На посту мэра он курировал развитие городской инфраструктуры, в том числе благоустройство, дорожное строительство и подготовку к крупным мероприятиям.

Логинов также награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, воспитывает троих детей.

Напомним, что комментариев от городской администрации по факту задержания мэра Красноярска пока нет