«Единая Россия» приостановила членство мэра Красноярска Логинова

Региональное отделение партии «Единая Россия» официально объявило о приостановке членства мэра Красноярска Владислава Логинова. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале партийной организации.

Решение принято на фоне возбуждения уголовного дела в отношении градоначальника. Напомним, 9 июня Логинову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, сумма незаконного вознаграждения превышает 180 миллионов рублей.

В настоящее время экс-мэра этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о мере пресечения. Как правило, в подобных случаях партия принимает решение об исключении члена, против которого возбуждено уголовное дело по тяжкой статье.

Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года. Ранее он входил в руководящие органы местного отделения «Единой России». Партийное руководство подчеркивает, что будет внимательно следить за развитием ситуации и примет окончательное решение после завершения следственных действий.

Ранее Сиб.фм рассказывал о ситуации Владислава Логинова подробнее.