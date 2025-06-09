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проиcшествия

Один пожар в Новосибирске унес больше жизней, чем 154 возгорания

Фото: Сиб.фм

По данным пресс-службы МЧС, с 2 по 8 июня на территории Новосибирской области зарегистрировано 155 пожаров. В результате возгораний погибли три человека, двое получили ранения и были госпитализированы, ещё двоим удалось спастись.

Среди всех зафиксированных случаев 73 возгорания связаны с горением сухой растительности и мусора.

Один из наиболее трагичных инцидентов произошёл 2 июня в Советском районе Новосибирска. В двухэтажном жилом доме на улице Универсальной вспыхнул пожар, который полностью уничтожил внутренние помещения, веранду и часть крыши на площади 40 квадратных метров.

Пожарные расчёты прибыли на место через 4 минуты после вызова, однако к этому моменту в здании уже бушевало сильное пламя. Огнеборцам потребовался час, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Спасти двоих жильцов не удалось. По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Ранее Сиб.фм рассказывал о о гибели матери многодетной семьи в Новосибирске. Свидетелями гибели стали дети.

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Рафаэль Адам
Журналист

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