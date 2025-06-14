Ушел из жизни Иван Индинок, первый постсоветский глава Новосибирска

14 июня стало известно о смерти первого мэра Новосибирска Ивана Ивановича Индинка, Почетного жителя города. Об этом сообщил нынешний мэр Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале.

«Он запомнился как руководитель с твердым характером и искренней любовью к городу. При его участии запущено метро, построены зоопарк, цветомузыкальный фонтан у театра «Глобус», открыли часовню на Красном проспекте и многое другое. Светлая память человеку, который многое сделал для Новосибирска», – написал он.

Иван Индинок начал свою политическую карьеру в Заельцовском райкоме КПСС. В 1988 году был избран председателем исполкома Новосибирского городского Совета, тогда же он возглавлял Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов. Главой администрации Новосибирска – так в то время называли «не-партийных» градоначальников – он был назначен в декабре 1991 года.

Через два года он возглавил вместо Виталия Мухи Новосибирскую область. Главой Новосибирска тогда стал Виктор Александрович Толоконский, при котором в 1996 году должность была переименована.

В последние годы жизни Иван Иванович возглавлял гуманитарно-просветительский клуб «Зажги свечу» (Новосибирск), а таже председательствовал в общественном совете ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу.