Только пустоцветы и зелень: как правильно ухаживать за огурцами и помидорами в теплице для получения хорошего урожая

Каждый садовод мечтает о щедром урожае, поэтому обилие мужских цветков на огурцах и буйная листва без завязей на томатах могут вызвать разочарование. Однако не стоит опускать руки. Рассказываем, как бороться с пустоцветами и правильно формировать растения, чтобы собрать богатый урожай.

Как избавиться от пустоцветов на огурцах

В открытом грунте обычно выращивают сорта огурцов, опыляемые пчелами, что означает наличие на растении мужских и женских цветков. Мужские цветки, не дающие плодов, и называют пустоцветами, так как их задача – опыление. Женские цветки имеют маленькую завязь, которая развивается в плод после опыления. На каждые восемь-десять завязей достаточно одного пустоцвета. Если на растении только мужские цветки, значит, оно сформировано неправильно. Женское цветение преобладает на боковых побегах, поэтому основной стебель, где много пустоцветов, следует прищипнуть.

«Прищипните верхушку над шестым листом, чтобы стимулировать рост боковых побегов, на которых и появятся огурчики. Через пару недель прищипните и боковые побеги. Это увеличит урожай», – советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. – Но даже это не гарантирует успеха. Количество пчел сокращается, и если на участке их мало, придется опылять вручную. Иначе завязи будут опадать».

Для ручного опыления сорвите мужской цветок, удалите лепестки и аккуратно прикоснитесь им к женскому цветку. Одного мужского цветка достаточно для 8-10 завязей. Ручное опыление может значительно увеличить урожай. Лучше всего проводить его рано утром. Идеальная форма огуречного куста – перевернутая елка. Чем выше по стеблю, тем длиннее должны быть боковые побеги. Верхушку растения нужно прищипнуть, когда оно опустится со шпалеры примерно на метр. Основная формировка происходит по мере роста стебля.

В начале плодоношения не стоит жалеть первые огурчики – удалите первые три междоузлия вместе с завязями. Это стимулирует дальнейшее развитие растения. Дальнейшая формировка проста: «На первом боковом побеге оставляем первый огурчик и лист над ним, затем прищипываем. На втором – два огурчика и два листа, и так далее», – объясняет специалист. Такой подход обеспечит гармоничное развитие огурца, предотвратит загущение посадок, обеспечит хорошее проветривание и снизит риск заболеваний.

Как формировать томаты в теплице

Чтобы получить хороший урожай в теплице, необходимо формировать и пасынковать помидоры. В закрытом грунте обычно выращивают индетерминантные сорта с неограниченным ростом, которые активно наращивают боковые побеги.

«Томаты нужно формировать в один стебель, подвязывая его вертикально вверх. Раз в 7-10 дней удаляйте боковые побеги из пазух листьев – это называется пасынкованием. Если этого не делать, кусты будут красивыми и зелеными, но без урожая», – предупреждает Людмила Шубина. На одном растении следует оставлять 7-8 кистей, формирующихся из основного стебля. Верхушку томата прищипывать не нужно, так как это стимулирует образование боковых побегов. Пасынки лучше срезать секатором, оставляя пенечки в один сантиметр, чтобы избежать появления новых точек роста в пазухе листа.

Некоторые сорта томатов, называемые полудетерминантными, можно формировать в два стебля. К ним относятся, например, «Бычье сердце», «Мазарини», «Северная корона», «Данко», «Тяжеловес Сибири». Они вырастают примерно до 1,5 метров.

"Но при формировании в два стебля плоды будут мельче, так как завязываемость томатов будет выше. То есть, если на одной кисти 4-5 помидоров, то при двух стеблях на обеих будет по 4-5 плодов, но они будут менее крупными", – отмечает агроном.

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